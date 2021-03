Programm WU4Juniors geht heuer weiter

Wien. Das Programm WU4Juniors an der WU Wien wird heuer zwei Jahre alt: Es bietet Finanz- und Wirtschaftsbildung für junge Menschen. Gefragt sind Themen von Nachhaltigkeit bis Vertragsrecht.

2019 rief die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) gemeinsam mit den Kooperationspartnern Berndorf Privatstiftung und der Industriellenvereinigung mit WU4Juniors ein kostenloses Bildungsprogramm für junge Menschen ins Leben. Anhand von Online-Modulen und einer am Campus stattfindenden Summerschool können sich Jugendliche dabei in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Wirtschaftsrecht weiterbilden.

Bis jetzt rund 11.000 Teilnehmer

Seit Beginn des Programms haben sich mehr als 11.000 UserInnen auf der WU eigenen Lernplattform LearnPublic registriert. Bislang wurden knapp 3.000 Online-Module erfolgreich abgeschlossen. Während die Module jederzeit gestartet werden können, läuft die Bewerbung für die nächste Summerschool (12. – 16. Juli 2021) noch bis zum 31. März.

Derzeit stehen auf LearnPublic 13 Themen (z. B. Aktien, Armut, Schulden, Sozialpartnerschaft oder Welthandel) mit knapp 50 Online-Modulen zur Auswahl, an denen 21 WU-Professoren und neun Experten aus der Praxis mitgewirkt haben.

Besonders beliebt ist laut WU das Thema Verträge mit Modulen wie:

Wie kommt ein Vertrag zu Stande?

Welche Bestandteile hat ein Kaufvertrag?

Neu auf der Plattform ist das Thema nachhaltige Entwicklung mit Modulen zu „Was bedeutet nachhaltige Entwicklung?“ oder „Was kann ich als Teil der Gesellschaft beitragen?“. Für jedes erfolgreich abgeschlossene Thema erhalten die User/innen einen Badge. Haben sie das Badge für das Basismodul „Der Wirtschaftskreislauf und seine Akteure“ und mindestens ein weiteres Modul erfolgreich bearbeitet, erhalten sie ein WU4Juniors-Zertifikat.

Als Vertiefung gibt es eine Summerschool

Das WU4Juniors-Zertifikat mit mindestens drei Badges qualifiziert Jugendliche für eine Bewerbung zur Summerschool: Eine Woche im Sommer öffnet die WU ihre Türen und bietet 16- bis 19-Jährigen die Möglichkeit, in die Welt der Wirtschaft einzutauchen und erste Erfahrungen an der Universität zu sammeln.

Die Teilnahme an der Summerschool lasse sich außerdem für ein WU-Studium anrechnen. Gemeinsam setzen sich die TeilnehmerInnen in Kleingruppen in einer Projektarbeit mit einer wirtschaftlichen Fragestellung auseinander, deren Ergebnis sie am Ende der Woche präsentieren. WU-ProfessorInnen geben Input und beleuchten damit verschiedene Perspektiven der Wirtschaft. Außerdem erfahren die jungen Menschen mehr über den Alltag von WU-Forschenden und erhalten einen Einblick in die Unternehmenspraxis, heißt es weiter. 2020 nahmen 36 Personen aus 8 verschiedenen Ländern an der WU4Juniors Summerschool teil.

Die Summerschool 2021 findet vom 12. bis 16. Juli 2021 statt. Eine Bewerbung ist noch bis 31. März möglich.