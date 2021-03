Förderungs-Webinar: Investieren in die Zukunft

Förderungen. Dem Investieren in die Zukunft – und zwar konkret den Förderinstrumenten Investitions- und Forschungsprämie – widmet sich ein Webinar ab 22.4.2021.

Viele Unternehmen wollen nach der Corona-Krise wieder durchstarten und planen deshalb Investitionen, heißt es beim Veranstalter Linde Verlag: Dazu stehen derzeit zwei bedeutsame staatliche Förderinstrumente zur Verfügung, nämlich

Investitionsprämie

klassische Forschungsprämie

Inhalt und Vortragende

Das Webinar soll in zwei Modulen aufklären, welche Voraussetzungen für die jeweiligen Förderungen zu erfüllen sind und wie diese in der Praxis eingesetzt werden können (Teil 2 findet am 11.5. statt).

Die Vortragenden sind Andreas Mitterlehner, Max Panholzer und Karl Mitterlehner, alle Partner bei der ICON Wirtschaftstreuhand GmbH in Linz.