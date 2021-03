Neues Magazin „Vorsprung“ bei LexisNexis

Fachverlage. Mit „Vorsprung“ stellt LexisNexis ein neues Magazin mit breitem Zugang zur Rechtsinformation vor: Vorgänger „LitInfo“ bildet darin die Neuerscheinungen-Rubrik.

Fachverlag LexisNexis ist seit 20 Jahren in der heutigen Form in Österreich auf dem Markt: Die Tochter der britischen RELX Group (ehemals Reed Elsevier) nimmt das zum Anlass, um die Broschüre „LitInfo“ zu einem Magazin mit redaktionellen Inhalten rund um die Themen Recht, Wirtschaft und Steuern weiterzuentwickeln, wie es heißt.

Unter dem neuen Namen „Vorsprung“ soll das Heft dem Motto „Innovation und Fortschritt“ gerecht werden. Ein neues Layout mit Fotostrecken, Porträts und Storys über LexisNexis bringt Neuentwicklungen des Fachverlags (insbesondere zu Tax Tech und Legal Tech) sowie Branchennews. Die Übersicht der Neuerscheinungen wird weiterhin als „LitInfo“ im Innenteil des Vorsprung geführt.

Das Statement

„Die LitInfo besteht in ihrer ursprünglichen Form seit mehr als 25 Jahren und hat sich im Laufe der Jahre ständig weiterentwickelt. Neben Neuerscheinungen des Verlags fanden sich darin immer mehr News und Innovationen aus dem Hause LexisNexis“, erinnert sich Susanne Mortimore, früher Marketingchefin und heute Geschäftsführerin bei LexisNexis: „Wir denken in Themenwelten, die wir mit modernster Technologie verknüpfen. Neben unserem Vorsprung bei technischer Expertise wird auch unsere Inhaltsstärke immer die Basis für unsere Lösungen sein.“ Mit dem Vorsprung als Medium können die LeserInnen den Fachverlag auf der Reise in die Zukunft der Rechtsinformation begleiten, so Mortimore.

Die Themen der ersten neuen Ausgabe (Heft 1/2021) sind u.a.:

Editorial: „Die Mission: Innovation und Fortschritt“

20 Jahre LexisNexis Österreich: Vom Verlag zum Anbieter digitaler Rechtsinformation – die Erfolgsgeschichte des Unternehmens

Coverstory: „Legal Tech: Was der nächste Technologiesprung bringen wird“ – Susanne Mortimore im Gespräch

Im Gespräch mit…: BWG-Experte Univ.-Prof. Markus Dellinger

Compliance Praxis: Portal, Magazin, Netzwerk – fundierte Fachinformationen seit mehr als 10 Jahren auf allen Kanälen

Webinare (Homeoffice und weitere Neuerungen zu Maskenpflicht, Testungen & Co; Geschäftsführerhaftung)

Lexis 360: Die neue Dimension der Rechtsrecherche

Das Team

Treibende Kraft für „Vorsprung“ ist Paul Kampusch, Director Content Management bei LexisNexis: „Mir war wichtig, dass sich das Magazin nicht nur optisch ansprechend und fortschrittlich präsentiert, sondern auch verstärkt inhaltliche Akzente gesetzt werden.“ Das neue grafische Konzept wurde von Robert Schlenz entworfen. Als Chefredakteurin zeichnet Katharina Scherff verantwortlich. Der neue „Vorsprung“ erscheint dreimal jährlich.