Versicherer kauft 3000 km Gasleitungen mit Hogan Lovells

Versorger. Die Bayerische Versicherungskammer (VKB) kauft die Ferngas-Gruppe mit rund 3.000 km Leitungsnetz. Kanzlei Hogan Lovells berät dabei.

Konkret hat Hogan Lovells unter der Leitung des Frankfurter Partners Alexander Stefan Rieger den größten öffentlichen Versicherer Deutschlands, die Bayerische Versicherungskammer (VKB), beim Erwerb der Ferngas Gruppe beraten. Die Transaktion stelle das erste Direktinvestment des Konzerns im Bereich Infrastruktur dar, mit einem Volumen von 720 Millionen Euro.

Die Transaktion werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Bei dem Verkäufer handelt es sich um einen europäischen Infrastrukturfonds von First Sentier Investors (ehemals First State Investments), der seine Eigentümerschaft nun nach acht Jahren abgebe.

Verteilnetze kaufen für die Zukunft

Die Ferngas Gruppe mit Sitz in Schwaig bei Nürnberg ist ein führender Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber (ein sogenannter. Kombinationsnetzbetreiber) und betreibt ein Fernleitungs- und ein Verteilernetz mit einer Gesamtlänge von rund 3.000 km. Das Netzgebiet umfasst Bayern und Thüringen sowie Teile Hessens, Sachsens und Sachsen-Anhalts.

Die heutige Ferngas Gruppe entstand durch den Zusammenschluss der Ferngas Nordbayern und der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen, die 2013 bzw. 2014 jeweils von First Sentier Investors erworben wurden.

Laut einem Handelsblatt-Bericht waren auch die italienische Snam, Swiss Life und JPMorgan Infrastructure im Rennen um Ferngas, was das Interesse der Finanzbranche an den Leitungen unterstreicht. Die VKB sehe die Infrastruktur nicht nur als ertragskräftig an, man will auch mehr in die Zukunftstechnologie Wasserstoff investieren.

Die Berater