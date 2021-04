Neuernennungen bei OMV, Rohstoff-Forum und aws

Karriere. Gernot Gollner übernimmt die Leitung des OMV Tankstellengeschäfts und Petra Gradischnig wird Geschäftsführerin des Forums mineralische Rohstoffe.

Mit 1. März 2021 hat Gernot Gollner die Leitung des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich übernommen. Damit löst er Wilfried Gepp ab, der in einen neuen Unternehmenszweig der OMV zum Head of Petrochemical Sales avanciert.

Gollner ist seit 15 Jahren für die OMV tätig. Der gebürtige Oberösterreicher und gelernte Konditormeister leitete das internationale Department für Shop und Gastro, bevor er in den letzten fünf Jahren als Leiter des Tankstellengeschäfts der OMV in der Slowakei verantwortlich war. In seiner neuen Position leitet Gollner das Kraftstoff-, Shop- und Gastrogeschäft von rund 200 Standorten.

Neue Geschäftsführerin des Forums mineralische Rohstoffe

Per 23. März 2021 hat Petra Gradischnig die Geschäftsführung des Forums mineralische Rohstoffe übernommen. Sie folgt Robert Wasserbacher, der dem Forum Rohstoffe seit dem Jahr 2012 vorstand und in den Ruhestand geht.

Die gebürtige Steirerin studierte an der Uni Graz Rechtswissenschaften und promovierte nach dem Gerichtsjahr im Jahr 2006 zum Dr. iur. Seit 2007 ist sie im Fachverband Steine-Keramik in der Wirtschaftskammer Österreich als Referentin und seit 2021 als stellvertretende Geschäftsführerin tätig.

Neue Abteilungsleiterin beim aws

Die bisherige Leiterin des aws Creative Impact Teams, Karoline Berghuber, übernimmt die Abteilungsleitung Entrepreneurship und Kreativwirtschaft beim Austria Wirtschaftsservice (aws).

Berghuber hat Unternehmensberatung mit einem Schwerpunkt auf Unternehmensrechnung und Revision and der FH Wiener Neustadt sowie Vergleichende Sozialpolitik an der JKU in Linz studiert. Nach dem Studium war sie unter anderem bei Ernst & Young und als Assistentin der Geschäftsführung tätig.