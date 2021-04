Steuerberaterin Edith Ludwig neu bei Dorda

Wien. Wirtschaftskanzlei Dorda holt Steuerberaterin Edith Ludwig (52) in das Steuerrechtsteam unter der Leitung von Paul Doralt.

Konkret verstärke Ludwig seit 1. März 2021 das Steuerrechtsteam von Dorda Rechtsanwälte. „Sie ist eine der gefragtesten Umsatzsteuerspezialistinnen in Österreich und sammelte in Top Kanzleien wie KPMG und BDO viele Jahre Erfahrung“, so Doralt. Zuletzt war Ludwig Counsel bei Schindler Attorneys.

Die Schwerpunkte

Ludwig ist seit 1998 beeidete Steuerberaterin. Ihr beruflicher Schwerpunkt liege in der umfassenden steuerlichen Beratung von Unternehmen und Privatstiftungen. Ihr Spezialgebiet ist die Umsatzsteuer, in dem sie auch als Vortragende in zahlreichen Seminaren und Schulungen tätig war.

Weiters verfüge sie über über langjährige Erfahrung bei der Unterstützung von Betriebsprüfungen und Steuerverfahren vor Finanzgerichten.