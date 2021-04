Sechs neue MBA-Programme von der TU Wien

Postgraduate. Unter dem Titel „Management & Technology“ startet die TU Wien Ende Mai sechs neue MBA-Programme. Die Bewerbungsfrist läuft bis 2. Mai 2021.

Bei den neuen Management & Technology MBA-Programmen der TU Wien setzen sich die Lehrinhalte aus den Bereichen Management, Technologie und Leadership zusammen, so die Uni.

Die Programme richten sich vorrangig an Führungskräfte mit Hintergrund in technischen oder naturwissenschaftlichen Studienrichtungen bzw. Personen die in technologienahen Organisationen tätig sind.

Die Spezialisierungen sind:

Digital Transformation & Change Management

Strategic Management & Technology

Mobility Transformation

Innovation, Digitalization & Entrepreneurship

Corporate Finance & Risk Management

Automotive Industry

Die einzelnen Programme schließen mit dem Titel „Master of Business Administration (MBA) in Management & Technology“ ab und dauern jeweils 3 Semester zuzüglich der Zeit für das Verfassen der Master Thesis.

Berufsbegleitend aufgebaut

Alle Programme sind berufsbegleitend in Blöcken aufgebaut und umfassen 90 ECTS. Die Lehrgangsgebühren belaufen sich je Programm zwischen 24.400 und 27.400 Euro zuzüglich Reise- und Aufenthaltskosten. Die sechs MBA-Programme starten Ende Mai bzw. Anfang Juni 2021.