KLAR Partners kommt nach D/A/CH mit Latham & Watkins

München/Zürich. Geldhaus KLAR Partners investiert mit dem Kauf der Schweizer ISS Kanal Services AG erstmals im DACH-Raum. Latham & Watkins ist behilflich.

Konkret hat Latham & Watkins von KLAR Partners Limited beratene Fonds bei der Übernahme von ISS Kanal Services beraten. Letztere ist ein Tochterunternehmen der ISS Schweiz AG und mit knapp 300 Mitarbeitern ein führender Komplettanbieter in der Schweiz für die Servicierung von Kanalisationen und Belägen.

Das Geldhaus

KLAR Partners ist eine britische Private Equity Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Unternehmen spezialisiert hat, die in den Bereichen Business Services und Leichtindustrie tätig sind. Die gesuchten Anlageobjekte haben laut den Angaben typischerweise einen Jahresumsatz von ca. 50-500 Mio. Euro und ihren Hauptsitz in den Skandinavischen Ländern, den Benelux-Staaten oder auch der DACH-Region. Dabei sei ISS Kanal Services der erste Deal von KLAR Partners in der Region Deutschland-Österreich-Schweiz (DACH).