Immo-Finanzierung: Neues Handbuch baut Krisen vor

Buch. Das Praxishandbuch „Immobilienfinanzierung“ soll leicht verständlich über Immo-Kredite & Co informieren. Neu in der 2. Auflage ist u.a. ein Kapitel über Finanzkrisen.

Konkret behandelt werden laut Verlag Manz in der Neuerscheinung das österreichische Bankensystem und regulatorische Rahmenbedingungen, weiters ausgewählte rechtliche Grundlagen für das Finanzierungsmanagement (HIKrG, MRG, WEG, GBG).

Auch der Kreditvergabeprozess in der Praxis und Kreditsicherheiten, die verschiedenen Finanzierungsformen und die gewerbliche Immobilienfinanzierung (u.a. Kreditprüfung, Sicherungsmodelle) kommen vor. Schließlich wird auch ein Blick auf das wichtige Gebiet der Immobilienbewertung geworfen.

Finanzkrisen bringen neue Regeln

Neu in der 2. Auflage ist die zusammenhängende Darstellung von Finanzkrisen, die häufig zur Einführung regulatorischer Rahmenbedingungen und damit zu einer Verschärfung der Kreditvergabeprüfung geführt haben. So gingen nach der Großen Finanz- und Eurokrise die Finanzmarktbehörden massiv gegen Immo-Kredite in Franken und Yen vor, was diese Finanzierungsinstrumente bis heute zu einem Schattendasein verurteilt.

Aktuell ist der Immobilienmarkt ja von steigenden Immobilienpreisen und extrem tiefen Kreditzinsen geprägt – doch sollte sich das wieder einmal ändern, könnte das Krisenkapitel durchaus auch rasch tagesaktuelle Revelanz erhalten.

Neu ist in der aktuellen Auflage auch ein Überblick zu ausgewählten Fragen der gewerblichen Immobilienfinanzierung, insbesondere der Kreditanalyse. Dazu kommen Muster, das ESIS-Merkblatt, Checklisten beispielsweise zur Kreditwürdigkeitsprüfung von Verbrauchern und Unternehmen u.a.

Der Autor

Autor Ass.-Prof. Dr. Markus Gramann ist Professor für Immobilienmanagement und Universitätslehrgangsleiter für das MBA in General Management Programm an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Parallel dazu ist er Geschäftsführer der FIIMAK – Akademie für Finanzen, Immobilien und Management.