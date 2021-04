PBS Holding kauft zu mit Oberhammer

Wels. Kanzlei Oberhammer berät die PBS Holding bei der Akquisition des Global-Accounts-Business von Staples Solutions.

Neben zahlreichen Kunden- und Partnerverträgen wechselte das gesamte Global-Accounts-Team, ebenso wie eine Reihe von Key Account Managern in mehreren Jurisdiktionen von Staples Solutions B.V zu PBS, heißt es dazu weiter.

Das Unternehmen

PBS mit Hauptsitz in Wels (OÖ) ist einer der führenden Bürobedarfsdistributoren und Wiederverkäufer in Mittel- und Osteuropa, mit rund 200.000 Kunden in acht Ländern und 1.400 Mitarbeitern. „PBS sieht die Übernahme als Chance, das Direktkundengeschäft weiter auszubauen. Wir freuen uns, dass wir die PBS Gruppe im Rahmen dieses Asset-Deals in mehreren Jurisdiktionen unterstützen konnten“, so Oberhammer Partner Christian Pindeus.