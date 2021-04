Game of Thrones: Tagung an der Uni Innsbruck

Beyond the Wall. Am 12.5.2021 wirf eine Online-Tagung der Uni Innsbruck einen Blick auf das Kulturphänomen „Game of Thrones“: Von Religion bis Recht in Westeros.

Vor zehn Jahren wurde in den USA die erste Folge der Kultserie „Game of Thrones“ ausgestrahlt. Die auf der Buchreihe „A World of Ice and Fire“ von George R. R. Martin basierende Serie hat seither Millionen Fans aus aller Welt begeistert.

Die Tagung an der Universität Innsbruck will nun dazu einladen, aus Sicht ganz unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen buchstäblich „beyond the wall“ zu blicken. Unterschiedliche Disziplinen, von den Rechts- über die Kulturwissenschaften bis zur Psychologie, untersuchen das Phänomen „Game of Thrones“ und seine Rezeption.

Die entsprechend „Beyond the Wall: Game of Thrones aus interdisziplinärer Perspektive“ benannte Tagung am 12. Mai 2021 sei die erste mit diesem breiten Themenbogen im deutschsprachigen Raum und wurde von Anna Gamper und Thomas Müller, beide vom Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Universität Innsbruck, organisiert.

Interdisziplinärer Blick

Die Tagung untersucht die Serie in einem breiten Themenbogen: