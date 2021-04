45% der SCS verkauft, Arnold und Wolf Theiss helfen

Vösendorf/Wien. Unibail-Rodamco-Westfield verkauft 45 Prozent der Shopping City Süd (SCS) an Crédit Agricole Assurances. Wolf Theiss und Arnold beraten.

Die SCS hat eine Fläche von rund 200.000 m², 300 Geschäfte und zieht jährlich rund 25 Millionen Besucher an: Damit ist sie das 8-größte Einkaufszentrum Europas. Nun verkauft Unibail-Rodamco-Westfield (URW) einen Minderheitsanteil an die Crédit Agricole Assurances: Der Vertrag hinsichtlich des Verkaufs einer 45%-Beteiligung wurde laut den Angaben am 28. April 2021 abgeschlossen.

Der Netto-Angebotspreis für die gesamte Immobilie belaufe sich auf 1,065 Milliarden Euro. Die beiden Partner schlossen gleichzeitig einen Joint Venture Vertrag ab, aufgrund dessen URW u.a. mit der langfristigen Fortsetzung des Property und Asset Management der SCS betraut werden soll.

Laut eigenen Angaben will URW mit der Transaktion seine Kapitalstruktur verbessern, auch für andere Standorte seien ähnliche Deals geplant. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende 2022 europäische Vermögenswerte im Wert von 4 Milliarden Euro zu verkaufen. Ob dafür auch weitere Immobilien in der Region in Frage kommen – URW gehört u.a. auch das Wiener Donauzentrum – wurde nicht bekanntgegeben. In der Coronavirus-Pandemie hat URW wie die meisten anderen Retailer deutliche Umsatzrückgänge erlitten, nun hofft die Branche aber auf den Aufschwung.

Die Beratungsteams

Die SCS-Transaktion stehe unter üblichen, z.B. kartellrechtlichen, Bedingungen. Das Closing soll im 3. Quartal stattfinden.