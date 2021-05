Gleiss Lutz begleitet Aryaka Networks bei Kauf von Secucloud

IT-Anwälte. Das US-Technologie-Unternehmen Aryaka Networks kauft die Hamburger Secucloud GmbH. Gleiss Lutz sowie Fenwick & West beraten.

Aryaka übernimmt konkret alle Anteile an Secucloud. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, heißt es bei der deutschen Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz weiter.

Die Unternehmen

für Software Defined Wide Area Networks (SD-WAN) und biete seinen Kunden weltweit ein optimiertes globales Netzwerk und einen verwalteten SD-WAN-Service. Die Lösungen seien auf Anwendungsbeschleunigung, Netzwerkoptimierung und -sicherung ausgerichtet. Der Hamburger Security-Spezialist Secucloud stellt cloudbasierte Sicherheitssysteme nach Industriestandard bereit. Die Plattform biete eine globale cloudbasierte Firewall as-a-Service, ein sicheres Web-Gateway und hochentwickelte Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen. Dabei werden alle Schnittstellen einschließlich WAN, Cloud, Mobile und IoT sicher miteinander verbunden, heißt es weiter.

Ein Gleiss Lutz-Team um Patrick Mossler (Partner, Hamburg), Christian Cascante (Partner, Frankfurt, beide Federführung) und Maike Sauter war für Aryaka tätig: Sebastian Dietz (Hamburg), Viktor Gorlow, Johannes Weigel (beide Berlin), Karen Gräfin vom Hagen (Stuttgart, alle M&A), Jacob von Andreae (Partner), Aylin Hoffs (beide Düsseldorf, Öffentliches Wirtschaftsrecht), Alexander Molle (Partner), Jan Hinrichs, Felix Müller (alle IP/IT, Berlin), Manuel Klar (München, Datenschutz), Johann Wagner (Partner, Hamburg), Ocka Stumm, Dominik Monz (beide Frankfurt, alle Steuerrecht), Doris-Maria Schuster (Partner), Daniela Mayr (beide Hamburg), Hauke Darius Wolf (Frankfurt, alle Arbeitsrecht).

