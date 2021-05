Leitbetriebe Austria-Zertifikat für D.A.S. Rechtsschutz

Wien. Rechtsschutzversicherer D.A.S. Rechtsschutz wurde als österreichischer Leitbetrieb re-zertifiziert. Die Kür erfolgte diesmal online.

D.A.S. positioniert sich als führender Rechtsschutz-Spezialversicherer und als der im Firmen-Rechtsschutz führende Anbieter in Österreich. Nun wurde der Versicherer erneut als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer digitalen Zertifikatsverleihung von Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher an den Vorsitzenden des D.A.S. Vorstandes Johannes Loinger übergeben.

Die Bezeichnung Leitbetrieb

Als Leitbetriebe werden laut Veranstalter nach einem umfassenden Qualifikationsverfahren jene vorbildhaften Unternehmen ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennen. Leitbetriebe Austria biete Exzellenz-Betrieben der heimischen Wirtschaft eine Plattform, um den Know-How-Austausch über Branchen- und Bundesländergrenzen hinweg zu intensivieren.

Die Laudatio

„Wenn von Rechtsschutz die Rede ist, denkt wohl jeder Österreicher unwillkürlich an die D.A.S.“, so Rintersbacher anlässlich der Rezertifizierung. „Eine so breit bekannte Marke zu entwickeln und über Jahrzehnte hinweg so stark zu machen, dass sie – so wie früher vielleicht noch Obi für Apfelsaft – geradezu ein Synonym für das gesamte Geschäftsfeld Rechtsschutz geworden ist, ist jedenfalls im Bereich Versicherungen absolut einzigartig und ein Garant für nachhaltigen Erfolg.“