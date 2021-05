Neuzugänge bei Deloitte Legal und Schiefer

Karriere. Gerald Hendler verstärkt als neuer Rechtsanwalt das Team von Deloitte Legal und Rechtsanwalt Heinrich Lackner wechselt zu Schiefer.

Gerald Hendler verstärkt als eingetragener Rechtsanwalt den Bereich Corporate/M&A von Jank Weiler Operenyi/Deloitte Legal. Er ist seit 2016 Teil des Teams der Anwaltskanzlei.

Hendler absolvierte nach seinem Jus-Studium in Wien ein internationales Master-Studium in Hongkong. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Mergers & Acquisitions (M&A).

Neuer Rechtsanwalt bei Schiefer

Rechtsanwalt Heinrich Lackner verstärkt das Team der Kanzlei Schiefer am Standort in Wien. Er ist auf Bauvertragsrecht spezialisiert und war zuletzt bei der Kanzlei Müller Partner.

Lackner studierte Rechtswissenschaften an der Uni Graz und ist seit 2015 als Rechtsanwalt eingetragen. Seine berufliche Laufbahn startete er bei Scherbaum Seebacher. 2016 wechselte er zu Müller Partner.