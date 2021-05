WU-Bachelor: Aufnahmeverfahren läuft, viele internationale Bewerber

Wien. Am 17. Mai endete an der WU Wien die Registrierungsfrist für die drei Bachelorstudien. Bei allen sind nun die Aufnahmeverfahren gestartet.

Am 17. Mai endete an der WU Wien die Registrierungsfrist für die Aufnahmeverfahren der drei Bachelorstudien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo), Business and Economics (BBE) und Wirtschaftsrecht (WiRe).

Auch 2021 war die Nachfrage nach einem WU-Studium hoch: Bei allen drei Bachelorstudien überschritten die gültigen Registrierungen die verfügbaren Platzzahlen. Deswegen werden nun die jeweiligen Aufnahmeverfahren gestartet:

Für das Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gab es heuer 3.916 Anmeldungen für 2.703 Plätze.

Für Wirtschaftsrecht haben sich 1.595 Personen für 870 verfügbare Plätze registriert.

Für das englischsprachige Bachelorstudium Business and Economics gab es 2.068 Bewerbungen für 240 Plätze. Knapp 70 Prozent der Bewerber stammen laut WU nicht aus Österreich.

Die kommenden Deadlines

Der Großteil der Bewerber habe das Online-Self-Assessment laut Uni bereits absolviert, alle Übrigen haben noch bis 31. Mai Zeit, dies zu erledigen sowie im Falle von BBE zusätzlich ein Motivation Statement abzugeben.