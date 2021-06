Uni Graz feierte ihre erste Freiluft-Sponsion

Rechtswissenschaften. Eine eher ungewöhnliche Kulisse für eine akademische Abschlussfeier: Die Uni Graz lud zur ersten Freiluft-Sponsion ihrer Geschichte ein.

Der Festakt fand auf dem Fußballplatz des Universitätssportzentrums am Rosenhain statt. Rund 60 Absolventinnen und Absolventen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Graz bekamen dabei im Beisein ihrer Angehörigen in zwei Durchgängen die Sponsionsrolle mit Urkunde feierlich überreicht.

Reaktion auf Corona-Regeln

Die Idee die Sponsion im Freien zu veranstalten, ist laut den Angaben notgedrungen als Reaktion auf die derzeit geltenden Abstandsregeln gegen das Corona-Virus geboren worden.

Dementsprechend bezog sich Christoph Bezemek, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Graz, in seinen Grußworten auf die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung und die Möglichkeit, auch in Covid-Zeiten eine Abschlussfeier in Präsenz unter den geltenden Sicherheitsbestimmungen durchführen zu können.