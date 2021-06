Neuernennung bei Baker McKenzie in Wien

Wien. Claudia Fochtmann-Tischler verstärkt als Counsel die Corporate/M&A-Praxis von Baker McKenzie. Sie kommt von Binder Grösswang.

Die auf Gesellschaftsrecht spezialisierte Claudia Fochtmann-Tischler wird Counsel in der Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie in Wien und verstärkt dort das Corporate/M&A-Team der Kanzlei.

Sie startete 2007 in der Rechtsabteilung bei der Pfizer Corporation Austria GmbH in Wien und verbrachte 2013 ein Secondment als in-house Counsel in der Rechtsabteilung der Lenzing AG.

Wechsel von Binder Grösswang

Claudia Fochtmann-Tischler wechselt von der Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang zu Baker McKenzie. Im Jahr 2011 stieg sie als Konzipientin bei Binder Grösswang in der Praxisgruppe Corporate/M&A ein und war dort seit 2015 als Rechtsanwältin tätig.

Sie berät laut den Angaben bei M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen, Joint-Venture Transaktionen und Ausgliederungen und ist auch an der Schnittstelle zum Bankenaufsichtsrecht tätig.