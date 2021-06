Online-Event über Diversität in der Rechtsbranche

Wien. Am 15.6.2021 analysiert die Veranstaltung „How to make it in Law“ vom Postgraduate Center der Uni Wien Geschlechterverhältnis und Karriere in der Rechtsbranche.

Laut den Veranstaltern kommen in Österreich auf eine Rechtsanwältin 4,4 Rechtsanwälte, obwohl unter den Jus-Studierenden mehr Frauen als Männer das Studium der Rechtswissenschaften abschließen (57 Prozent). An den weiterbildenden LL.M.-Programmen der Uni Wien nehmen wiederum mehr Männer als Frauen teil.

Woran es liegt, dass sich das:

Geschlechterverhältnis im Laufe der Karriere verändert,

welche Lösungsansätze es gibt um Männern und Frauen eine kontinuierliche Karriere im Rechtsbereich unabhängig vom Geschlecht zu ermöglichen und

welche Vorteile gemischte Teams im Rechtsberuf bringen,

analysiert eine Online-Veranstaltung des Postgraduate Centers der Uni Wien am 15. Juni 2021 von 16:00 bis 19:00 Uhr in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin Sheconomy.

Das Programm

Eröffnet wird das Event von Justizministerin Alma Zadić, die Keynote kommt von Bettina Perthold, Vizedekanin und Studienprogrammleiterin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien.

Es referieren zum Thema „Öffentlicher Dienst und Unternehmen als Vorreiter in Sachen Diversität?“:

Tamara Maria Christ, Board Representative Financial Aid bei Austrian Airlines

Walter Obwexer, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Innsbruck

Susanne Stein-Pressl, Geschäftsführerin des Fachverlags Manz

Maria Wittmann-Tiwald, Präsidentin des Handelsgerichts Wien

Zum Thema „Diverse Anwaltschaft – Status Quo und wie Gleichstellung forciert werden kann“ referieren:

Alix Frank-Thomasser, Rechtsanwältin und Gründerin der Initiative Women in Law Vienna

Emily Madl, Studienassistentin am Institut für Zivilverfahrensrecht und Mitglied des Vis Moot Court-Teams

Armenak Utudjian, Vizepräsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK)

Veronika Wolfbauer, LL.M.-Alumna und Counsel bei Schönherr Rechtsanwälte

Im Anschluss stehen Juristen aus Kanzleien und Unternehmen den Teilnehmern für ein Gespräch zur Verfügung. Vertreten sind unter anderem die Austrian Airlines mit Mario Bauer, Legal Counsel in der AUA-Rechtsabteilung, sowie das Postgraduate Center mit Nino Tlapak, LL.M.-Alumnus und Partner bei Dorda Rechtsanwälte, und LL.M.-Teilnehmerin Sabine Alvarez Privado, Schiefer Rechtsanwälte.