Verstärkung für Jarolim und Eversheds

Wien. Guilherme Spiegelberg (33) ist jetzt Anwalt im Litigation-Team von Kanzlei Jarolim. Und Matea Pejic (25) ist neu bei Eversheds Sutherland.

Dr. Guilherme Spiegelberg soll als Prozessanwalt mit Erfahrung bei der Führung komplexer Verfahren dem Bereich Litigation bei Jarolim weiteren Schwung verleihen und die internationale Ausrichtung der Kanzlei verstärken, heißt es.

Als in Wien aufgewachsener Brasilianer habe er einen internationalen Hintergrund und arbeite seit Jahren an der Schnittstelle zwischen Brasilien und Österreich. „Wir wollen als Kanzlei weiterhin wachsen und uns noch stärker international ausrichten“, sagen die Partner Hannes Jarolim und Martin Kollar.

Neue Rechtsanwaltsanwärterin bei Eversheds Sutherland

Mag. Matea Pejic verstärkt als Rechtsanwaltsanwärterin das Team der internationalen Anwaltsgruppe Eversheds Sutherland in Österreich. Sie ist laut den Angaben spezialisiert sich auf Arbeitsrecht und allgemeines Zivilrecht sowie die Vertretung von Klienten vor Gericht.

Pejic hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht abgeschlossen. Zudem verbrachte sie ein Auslandssemester an der University of Edinburgh in Schottland. Anschließend absolvierte sie ihre Gerichtspraxis.