Esther Brandner-Richter ist neue HR-Chefin bei CMS

Wirtschaftskanzleien. Esther Brandner-Richter hat die Leitung des Personalmanagements bei der Anwaltskanzlei CMS übernommen. Sie kommt von EY Österreich.

Die Anwaltskanzlei CMS hat Esther Brandner-Richter als neuen Head of Human Resources für Österreich und CEE geholt. Esther Brandner-Richter hat Betriebswirtschaft an der WU Wien studiert und war nach ihrem Studium bei Bosch und im Dorotheum in Wien tätig. Danach war sie von 1999 bis 2006 Senior Managementberaterin bei Deloitte Österreich.

Head of Human Resources bei EY Österreich

Von 2007 bis 2019 war Brandner-Richter Leiterin der Human Resources-Abteilung bei Wirtschaftsprüfer EY Österreich und Mitglied des HR-Managementteams in der DACH-Region.