Festschrift zum 85. Geburtstag von Heinrich Neisser

Wien. Im Verlag Facultas ist eine Festgabe zum 85. Geburtstag des Juristen und Politikers Prof. Heinrich Neisser neu erschienen.

Neissers Aufgaben im Lauf der Jahrzehnte können wohl als vielgestaltig bezeichnet werden. Sie umfassen u.a.: Förderalismus-Minister in der Regierung Vranitzky II (SPÖ-ÖVP Koalition); 2. Nationalratspräsident für die ÖVP von 1994 bis 1999; Inhaber des Jean-Monnet-Lehrstuhls am Institut für Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck; Geschäftsführer des Management Club; Vorsitzender des Kuratoriums des Instituts für Höhere Studien (IHS).

Im Verlag Facultas ist nun die Festschrift „Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Solidarität in Österreich und in Europa. Festgabe zum 85. Geburtstag von Professor Heinrich Neisser, einem europäischen Humanisten“ neu erschienen. Sie stellt u.a. Grundrechtsthemen in den Mittelpunkt.

Die Themen

Konkret soll sich das Buch dem Wirken des Juristen und Politikers über ein halbes Jahrhundert auf europäischer und auf nationaler Ebene im Spannungsfeld rund um Rechtsstaatlichkeit, Grundrechtsschutz und Solidarität in Österreich und in Europa widmen. Die Neuerscheinung beinhaltet rund 100 Beiträge.

Die Herausgeber sind Dr. Peter Hilpold (Professor für Völkerrecht, Europarecht und Vergleichendes Öffentliches Recht an der Universität Innsbruck), Mag. phil. Andreas Raffeiner (Historiker und Heimatkundler) sowie Dr. Walter Steinmair (Honorarprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck und Steuerberater in Bozen).