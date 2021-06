Neu in der Immo-Branche: SBG Smart Building

Wien. Ewald Stückler, Thomas Belina und Georg Muzicant gründen die SBG Smart Building GmbH als „Full-Service-Lösung für Immobilienprojekte“.

Die neue SBG Smart Building GmbH in Wien will Vermittlung, Beratung, Innenarchitektur, Umbau, technische Abwicklung, Bauaufsicht und Übergabe des fertigen Projektes unter einem Dach vereinen. Die Gründer sind Ewald Stückler, Thomas Belina und Georg Muzicant.

„Vertrauensvolle Beziehungen wichtiger denn je“

„Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Kunden noch umfassender zu servicieren, da wir unsere gemeinsame langjährige Expertise im Immobilienmarkt in einer neuen Firma bündeln. In diesem Business sind vertrauensvolle Beziehungen wichtiger denn je und mit SBG eröffnen wir uns einen noch größeren Markt“, so Thomas Belina, Geschäftsführer der SBG und Colliers Managing Partner.

„Unsere Kunden profitieren nun von einem Rundum-Service, das das Beste aus allen Immobilienwelten vereint“, so Ewald Stückler, Geschäftsführer der SBG und von Tecno Office Consult. Sitz der neu gegründeten SBG Smart Building GmbH ist die Währinger Straße 48 im 9. Wiener Gemeindebezirk.