Stadt Wien ruft Nachhaltigkeitspreis für Betriebe aus

Award. Ab sofort können alle Unternehmen Projekte für den Nachhaltigkeitspreis 2021 der Stadt Wien einreichen.

Schwerpunkt für 2021 ist das Thema „Klimaneutralität“ – nicht nur in technischer, sondern auch in sozialer Hinsicht, denn „eine nachhaltige Stadt muss immer auch das soziale Klima im Blick haben“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, der den Nachhaltigkeitspreis im Rahmen des ersten Oeko Labs von OekoBusiness Wien ausgerufen hat.

Vergeben wird der Preis im Herbst. Als Kriterien gibt es von der Jury – bestehend aus Stadt Wien und dem OekoBusiness Wien Beirat – Punkte für Innovation, Kommunikation und Kooperation. Neben einer Urkunde und einer Trophäe werden Vertreter der ausgezeichneten Betriebe zu einem Informationsaustausch und Netzwerktreffen ins Wien-Haus und zu EU-Institutionen nach Brüssel eingeladen.

Alle Wiener Betriebe können teilnehmen

Interessierte Unternehmen können Projekte und Ideen online unter nachhaltigkeitspreis.wien.at einreichen. „Die Teilnahme ist ganz einfach. Es bedarf lediglich einer detaillierten Projektbeschreibung und einiger Unternehmensdaten, denn auch die betrieblichen Möglichkeiten nach Branche und Betriebsgröße fließen in die Bewertung ein. Weitere formelle Erfordernisse sind nicht notwendig“, so Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Abteilung Umweltschutz bei der Stadt Wien.

Die Jury sichte im Anschluss die Projekte und zeichne drei Preisträger aus. Alle Unternehmen, die im Rahmen ihrer Projekte noch keine Unterstützung von OekoBusiness Wien in Anspruch genommen haben, sollen zusätzlich einen Gutschein für Beratungsleistungen durch Umweltberater erhalten, so Büchl-Krammerstätter.