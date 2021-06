Stripe bietet Tool für die Mehrwertsteuerberechnung

Payment-Plattformen. Das neue Tool „Stripe Tax“ soll Unternehmen die automatische Berechnung und Erhebung der Mehrwertsteuer in rund 30 Ländern bieten.

Die Payment-Plattform Stripe hat ihr neues Tool „Stripe Tax“ vorgestellt. Dieses zielt auf die automatische Berechnung und Erhebung der Mehrwertsteuer in rund 30 Ländern. Unternehmen können laut den Angaben einsehen, bei welchen Gütern und Dienstleistungen Steuern in welcher Höhe erhoben werden müssen, und bekommen Berichte für ihre Steuererklärung erstellt.

Steuersysteme als Expansionsbremse

Laut einer Studie von Stripe aus dem vergangenen Jahr sind zwei Drittel der befragten europäischen Unternehmen der Meinung, dass die Einhaltung der internationalen Steuervorschriften ihr internationales Wachstum verlangsame.

Eine Mehrheit der Befragten sagte darüber hinaus, dass ihr Unternehmen mehr Produkte auf den Markt bringen und in mehr EU-Länder expandieren würde, wenn es von diesem Aufwand befreit wäre.

„Für die meisten Unternehmen ist die Verwaltung ihrer internationalen Steuerzahlungen ein mühsamer Prozess, der sie von ihrem eigentlichen Geschäft ablenkt. Wir vereinfachen alles, was mit der Berechnung und Erhebung der Mehrwertsteuer zu tun hat, so dass sich unsere Nutzer ganz auf das weitere Wachstum ihres Geschäfts konzentrieren können“, so John Collison, Co-Founder und President bei Stripe.

Das neue Tool wurde in Stripes Entwicklungszentrum in Dublin entwickelt. Es soll derzeit die Umsatzsteueranforderungen in Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, den USA und dem Vereinigten Königreich abbilden.