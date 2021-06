Herbst Kinsky berät Russmedia beim Erwerb von Shpock

Wien. Die Anwaltskanzlei Herbst Kinsky hat Russmedia Equity Partners beim Erwerb der Flohmarkt-App Shpock von Adevinta beraten.

Die Anwaltskanzlei Herbst Kinsky in Wien hat Russmedia Equity Partners beim Erwerb von 100% der Anteile an der finderly GmbH beraten, die den Online-Flohmarkt Shpock betreibt. Verkäufer war Adevinta, ein börsennotierter Konzern aus Norwegen und internationaler Betreiber von Kleinanzeigeportalen.

Herbst Kinsky hatte finderly und deren Gründer bereits von der Gründung 2011 bis zum Exit 2015 an Adevinta beraten. Russmedia Equity Partners mit Hauptsitz in Schaan, Liechtenstein, ist Investor und Betreiber von Online-Marktplätzen, Aggregatoren und SaaS-Lösungen mit rund 20 Jahren Erfahrung. Russmedia betreibt derzeit laut den Angaben ein Portfolio von 19 digitalen Plattformunternehmen in 6 Ländern Europas.

Das Beratungsteam

Das Team bei Herbst Kinsky wurde von Florian Steinhart geleitet und umfasste weiters Carl Walderdorff, Magdalena Wagner (alle M&A/Venture Capital), Christoph Ludvik (Arbeitsrecht) und Beatrice Blümel (IP).