Distressed M&A: David Kohl jetzt Anwalt bei CMS Wien

Wirtschaftskanzleien. Nach rund zweieinhalb Jahren als Associate ist David Kohl nun Rechtsanwalt im Insolvenz & Restrukturierung-Team von CMS Wien.

Kohl ist im Gesellschaftsrecht/M&A und im Fachbereich Insolvenz & Restrukturierung tätig und lege dabei einen Schwerpunkt auf Distressed M&A-Transaktionen. „Natürlich ist Rechtsberatung in der Krise ein derzeit durchaus gefragtes Thema und wir freuen uns sehr, David Kohl auch weiterhin im Team zu haben“, so Günther Hanslik, Partner bei CMS. Er werde außerdem für den Ausbau der Praxisgruppe Insolvenzrecht & Restrukturierung mitverantwortlich sein, so CMS-Partner Clemens Grossmayer.

Zu den wesentlichen Betätigungsfeldern von Kohl zähle auch das Energierecht. Er ist hier aktives Mitglied der CMS Sector Group, hat unter anderem Mandanten wie Green Source, Encavis oder ADX Energy bei großen Projekten in diesem Bereich unterstützt und werde auch die Beratung im Energiesektor weiter forcieren.

Die Ausbildung

David Kohl hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz sowie ein Wirtschaftsstudium am King’s College London abgeschlossen und ist Fachautor sowie -vortragender. Zu seinen beruflichen Stationen zählen eine Big Four-Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sowie Anwaltskanzleien.