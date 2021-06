Neues Praxishandbuch: Kapital für die GmbH

Finanzierung. Das „Praxishandbuch Kapital in der GmbH“ zielt auf Profis: Geschrieben wurde es von zwei Wirtschaftsanwältinnen und einer Unternehmensjuristin.

Konkret soll der Titel einen Gesamtüberblick über die Kapitalaufbringung und -erhaltung in einer GmbH sowie die zu setzenden Maßnahmen geben: Auf kurz oder lang stellen sich in jedem als GmbH strukturiertem Unternehmen Fragen zum Thema Kapital, heißt es. Dementsprechend intensiv beschäftigen sich Judikatur und Literatur damit, so die Autorinnen.

Der Inhalt und das Autorinnen-Team

Das im Juni 2021 bei Linde erschienene „Praxishandbuch Kapital in der GmbH“ behandelt grundlegende Fragen im Zusammenhang mit u.a. der Gesellschaftsgründung, der Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung, dem Eigenkapitalersatzgesetz und dem Verbot der Einlagenrückgewähr sowie Venture Capital (VC). Geboten werden außerdem Praxistipps, Checklisten und Prüfungsschemata.

Das Autorinnenteam: