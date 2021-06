Polestar folgt auf Tesla in der Wiener City

E-Auto-Marketing. Die Schauräume in der Wallnerstraße 5 in Wiens City zeigen künftig Stromer von Polestar. Früher waren dort Teslas zu sehen. Colliers und Otto haben vermittelt.

Die Immo-Berater Colliers und Otto haben die ehemalige Tesla-Fläche in der Wallnerstraße 5 an Polestar vermittelt: Künftig werden dort auf 280m² im Erdgeschoß des historischen „Hochhauses Herrengasse“ Polestar Elektroautos zu sehen sein. Die schwedische Marke ist damit ab Herbst auch in Österreich repräsentiert.

Eine Immobilie zieht die Stromer an

Das Hochhaus Herrengasse war seinerzeit Wiens erstes Hochhaus und hat eine Höhe von 52 Meter. Es wurde von April 1931 bis November 1932 errichtet und war seiner Zeit voraus – erst über 20 Jahre später wurde mit dem Ringturm das nächste Hochhaus errichtet. Deswegen passen auch die E-Autos von Polestar perfekt ins „Hochhaus Herrengasse“, da die Marke nachhaltig und zukunftsfähig ihre Werte repräsentiert, wie es heißt.

Vorher dachte sich das wie berichtet auch schon Tesla, doch die US-Pioniermarke unter den Stromern ist schon vor einiger Zeit hinaus an den Rand der Stadt gezogen.

Die Statements