Neues Teilzahlungs-Tool für kleine Onlineshops

Bezahldienste. Santander Österreich bietet ein neues Teilzahlungs-Tool für kleinere Onlineshops an. Kauf auf Kredit soll mehr Abschlüsse bringen.

Einkaufen im Internet boomt, besonders in Corona-Zeiten. Davon profitieren internationale Branchenriesen wie Amazon, aber auch bei Österreichs Klein- und Mittelbetrieben wächst der Anteil des Online-Geschäfts kontinuierlich.

Das Angebot an Bezahlmöglichkeiten ist beim Online-Shoppen entscheidend, heißt es bei Santander Consumer Bank: Anders als große Mitbewerber können die kleinen Shops ihren Kundinnen und Kunden allerdings oft nur eine überschaubare Anzahl an Bezahlmöglichkeiten anbieten. Das erhöhe die Abbruchquote und senke die Zahl der Abschlüsse.

So brechen laut einer Studie des Forschungsinstituts ibi research 10 Prozent der Online-Kundinnen und Online-Kunden den Zahlungsvorgang bei der Auswahl der Zahlart ab, wenn nur die fünf gängigsten Varianten (Rechnung, Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, Sofortüberweisung) zur Auswahl stehen.

Große Handelsriesen wie Amazon oder Universal setzen auch auf weitere Bezahlmöglichkeiten. So bietet Amazon z.B. gewerblichen Käufern den Kauf auf Rechnung an, während Universal bei den Onlineshoppern recht offensiv für seine Konsumentenkredite wirbt.

Installation per Plugin

Die österreichische Santander Consumer Bank verspricht kleineren Onlineshops nun ein neues Bezahl-Tool zur Online-Teilzahlung (d.h. Kauf als Ratenkredit). Die Teilzahlungslösung wurde zusammen mit dem Hamburger E-Commerce-Technologieunternehmen „payever“ entwickelt. Sie lasse sich mit Hilfe eines Plugins einfach in verschiedene Shopsysteme integrieren. Dort kann sie laut Santander auch zusätzlich zu Bezahllösungen anderer Anbieter genutzt werden.

Der Service sei für Partner kostenlos, umfasse auch den IT-Support und ist zum Start für zehn der gängigsten Shopsysteme verfügbar – u.a. Shopify, Magento, Shopware und WooCommerce. Händler, die ein anderes oder ein selbstentwickeltes Shopsystem nutzen, können die Teilzahlungslösung ebenfalls mit wenig Aufwand integrieren, heißt es. Das neue Tool soll das Online-Geschäft der Partner unterstützen, so Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer der Santander Consumer Bank.

„Händler erhalten Kaufpreis sofort ausbezahlt“

Laut Santander können Einkäufe ab 100 Euro mit der Online-Teilzahlung in kleinen Raten bezahlt werden (bis zu 60 Monatsraten). Für die KäuferInnen fallen natürlich Kreditkosten an. Webshops können damit die ständig wachsende „Buy now, pay later“-Zielgruppe ansprechen und ihre Verkaufszahlen steigern, heißt es.

Das Risiko eines Zahlungsausfalls treffe den Händler nicht, auch die Liquidität sei sofort vorhanden: Während Käuferinnen und Käufer die Ware in Raten bezahlen, erhalte der Händler den Kaufpreis von der Bank sofort ausbezahlt.

Santander Österreich ist u.a. auf Konsumkredite spezialisiert und sieht seine Teilzahlungsmodelle am POS bei den bisherigen rund 1.000 Kooperationspartnern gut ankommen: 93 Prozent seien mit dem Service höchst zufrieden, habe eine Befragung unter den Retail-Partner ergeben.