Immo-Anwältin Julia Karl wird Partnerin bei EY Law

Wien. Anwältin Julia Karl (37) wird mit 1. Juli 2021 zur Partnerin bei EY Law Österreich befördert: Sie ist auf Immobilienrecht spezialisiert.

Die auf Immobilienrecht spezialisierte Rechtsanwältin unterstütze damit EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte am Wiener Standort, heißt es weiter.

Die Laufbahn

Julia Karl (geborene Moser) ist als Anwältin in Wien und New York zugelassen. Seit 2006 war sie für Wirtschaftskanzleien in Wien und Liechtenstein tätig, zuletzt in der Practice Group Real Estate & Construction im Wiener Büro von Baker McKenzie. Im März 2019 wechselte sie mit dem gesamten Team der österreichischen Practice Group zu EY Law.

Ihr Beratungsschwerpunkt liegt neben dem Transaktionsgeschäft auf dem Gebiet der Stadtentwicklung. Zu ihren Mandanten zählen nationale und internationale Immobilienunternehmen und Projektentwickler.

Das Statement

„Wir sind überzeugt, mit Julia Karl eine ideale Verstärkung unserer Partnerschaft zu haben, um mit EY Österreich den interdisziplinären Beratungsschwerpunkt im Bereich der Immobilienwirtschaft weiter auszubauen und den insgesamt positiven Wachstumstrend von EY Law national und international gemeinsam voranzutreiben“, so Stephan Größ, Partner im Immobilienbereich bei EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte und Leiter des Real Estate Sektors bei EY Österreich.