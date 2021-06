Acredia: Michael Kolb folgt auf Ludwig Mertes als Vorstand

Kreditversicherer. Euler Hermes-Manager Michael Kolb zieht per 1. Oktober 2021 in den Vorstand von Acredia ein. Er folgt auf Ludwig Mertes.

Kolb war laut den Angaben zuletzt für Euler Hermes in Hamburg in der Position des Executive Directors und Head of Broker Distribution and Partner Management für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) verantwortlich.

Zuvor war Kolb in leitenden Funktionen bei der Commerzbank in Frankfurt sowie der Uni Credit Bank in München tätig. Seine Bestellung gilt wie üblich vorbehaltlich der Zustimmung durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).

Der gebürtige Bayer Michael Kolb, der gemeinsam mit Vorständin Gudrun Meierschitz die Geschäfte von Acredia leiten wird, folgt in dieser Position auf Ludwig Mertes, der nach 16 Jahren im Vorstand per Jahresende in den Ruhestand treten werde.

Das Unternehmen

Acredia ist mit einem Marktanteil von rund 50% und einem Gesamtobligo von 27,1 Milliarden Euro Österreichs führende Kreditversicherung. Sie steht im Eigentum einer Managementholding – 49% hält die Euler Hermes AG, Hamburg und 51% die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien. Der Umsatz der Acredia-Gruppe lag zuletzt bei 79,7 Millionen Euro.

Das Statement

„Wir freuen uns über diese wichtige Entscheidung und begrüßen Michael Kolb ab Oktober sehr herzlich in Österreich. Seine Erfahrung und Expertise werden zur weiteren erfolgreichen Ausrichtung von Acredia beitragen“, so Angelika Sommer-Hemetsberger, Aufsichtsratsvorsitzende von Acredia und Vorstandsmitglied der Oesterreichischen Kontrollbank.