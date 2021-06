DLA Piper holt Strafrechtler Georg Krakow inklusive Team

Wien. Wirtschaftskanzlei DLA Piper holt Georg Krakow (54) mit vierköpfigem Team an Bord: Er wird Partner für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und interne Untersuchungen.

Krakow und sein vierköpfiges Team (Miriam Astl, Dimitra Geronta, Martin Kaplans, Jasmin Zareie) starten mit 1. August 2021 im Litigation-Team des Wiener Büros von DLA Piper. Sie kommen von Baker McKenzie, wo Krakow seit 2011 tätig ist.

Krakow ist einer der bekanntesten Spezialisten für Wirtschaftsstrafrecht in Österreich. Der Öffentlichkeit ist er bis heute als Staatsanwalt im BAWAG-Verfahren bekannt. Als Anwalt zählt er in Rankings wie Legal 500 oder Chambers zu den führenden Rechtsprofis seines Gebiets.

Die Laufbahn

Krakow kann auf eine lange Karriere in mehreren Sparten verweisen: Zunächst war er als Haustischler, Einrichtungsberater und Rechtsabteilungsleiter in der Privatwirtschaft tätig. Nach seinem Wechsel in die Justiz bearbeitete er als Staatsanwalt und Oberstaatsanwalt in Wirtschaftsstrafsachen viel beachtete Causen, darunter den Fall BAWAG.

Im Jahr 2009 wurde Krakow Kabinettschef im Bundesministerium für Justiz. Dort war er unter anderem mitverantwortlich für den Aufbau der zentralen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität und Korruption (WKStA) und maßgeblich in wegweisende zivil- und strafrechtliche Gesetzgebungsverfahren wie die Kronzeugenregelung involviert.

Seit 2011, mit dem Wechsel zu Baker McKenzie, arbeitet Krakow im Berufsfeld des Rechtsanwalts. Zudem ist er ehrenamtliches Mitglied des Vorstands von Transparency International Austria.

Die Spezialisierung

Als Rechtsanwalt berät und vertritt Krakow Unternehmen, Institutionen und Personen in allen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts und in Compliance-Fragen. Einer seiner Schwerpunkte liege in der Aufklärung und Bewertung von strafrechtlich relevanten Sachverhalten durch interne Untersuchungen in fachübergreifenden Teams.

Die gesamtheitliche Betreuung aller notwendigen Schritte bei strafrechtlichen Themen ist seine Spezialität. Ein weiterer Schwerpunkt liege darin, langwierige Verfahren schon im Vorhinein mithilfe von umfassenden Risikoanalysen und der Implementierung von effizienten Compliance-Systemen zu verkürzen oder ganz zu vermeiden.

Die Statements