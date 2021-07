Linde relauncht Fach-News-Plattform: Linde Media + startet

Fachverlage. Linde Media + ist das neue Gesicht der News-Plattform Linde Media aus dem Linde Verlag. Bis Herbst kann sie kostenlos getestet werden, dann folgen Abos.

Linde Media + biete ein Plus an Inhalten in Form eines kompakten, multimedial aufbereiteten, ständig aktualisierten Updates aus Steuern, Wirtschaft und Recht, so der Verlag. Rund 20 Partnerfirmen sowie rund 30 ExpertInnen aus Steuerberatung, Anwaltschaft und Notariat arbeiten mit.

Im Vordergrund stehe die kompakte Vermittlung aktueller Themen via Video und Podcast. Die fünf- bis zehnminütigen Videos richten sich laut den Angaben insbesondere an KMU, Studierende und Berufseinsteiger.

Über die Sommermonate gibt es laut Verlag die Möglichkeit, die neuen Features auf www.lindemedia.at kostenlos zu testen. Ab Oktober starten dann reguläre Abonnements.

Die Themen

Die neu aufgestellte Plattform Linde Media + soll die wesentlichen Fachbereiche vom Arbeitsrecht über Datenschutz, Digitalisierung, Steuerrecht bis zum Zivilrecht im Blick behalten. Inhaltliche Schwerpunkte setzen „Digital Monitor“ – ein Round-up der Entwicklungen im digitalen Wirtschaftsbereich – und „Mobility Management“ rund um mobiles Arbeiten und die „New Ways of Work“.

Ziel von Linde Media + sei es, Inhalte prägnant und fundiert, digital und modern aufzubereiten. Die neue Plattform wende sich an alle an der schnelllebigen Rechts- und Steuerwelt Interessierten. Zum Start stehen rund 150 Videos, Podcasts und Beiträge bereit, das Portfolio wachse täglich weiter.

Gordan Gajski (Leiter Digitale Medien Linde Verlag und Entwickler von Linde Media +) betont die Usability: „Die Inhalte von Linde Media + werden sowohl als responsive Ansicht auf allen mobilen Endgeräten nutzbar sein als auch mit vollem Funktionsumfang über unsere eigene App.“

Die Partner

Zu den Partnern zählen laut Verlag: