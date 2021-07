ARE und Areos bauen Projekt Eschengarten mit Cerha Hempel

Wien. ARE Austrian Real Estate und Areos errichten das Wohnbauprojekt Eschengarten im 23. Wiener Bezirk. Cerha Hempel ist Vertragserrichter und Treuhänder.

Das jetzt fertiggestellte Wohnbauprojekt Eschengarten, das von den Projektpartnern Areos Development und ARE Austrian Real Estate errichtet wurde, umfasst rund 90 Wohnungen. Der Abverkauf der Wohnungen erfolgte nach den Regelungen des Bauträgervertragsgesetzes (BTVG). Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel zeichnete unter der Federführung von Anwalt Mark Krenn für die Vertragserrichtung und die treuhändige Abwicklung verantwortlich.

Das Immobilienteam von Cerha Hempel rund um Krenn berate Klienten in allen immobilienrechtlichen Aspekten sowie in allen Asset-Klassen, mit besonderem Fokus auf der Abwicklung von Bauträgerprojekten sowie Immobilientransaktionen in Österreich und CEE.

Die Unternehmen