Andrea Zinober ist neue Anwältin bei bpv Hügel

Wirtschaftskanzleien. Andrea Zinober wechselt vom Anwaltsnetzwerk Northcote.Recht zu bpv Hügel. Sie ist auf Wettbewerbs- und Vertriebsrecht spezialisiert.

Zinober (49) beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen des Unlauteren Wettbewerbs (UWG), dem Vertriebsrecht und allgemeinen Unternehmensrecht, heißt es bei ihrer neuen Kanzlei: Bei bpv Hügel soll sie den Bereich UWG selbstständig verantworten und die bestehende Praxis von bpv Hügel weiter ausbauen.

Zu Zinobers Themen gehören Wettbewerb, Vertrieb und Marketing: Die gebürtige Salzburgerin berate laufend im allgemeinen Wirtschafts- und Vertragsrecht, unterstütze in den Bereichen On- und Offline-Werbung bei wettbewerbsrechtlichen Fragen sowie in der Umsetzung von selektiven Vertriebssystemen und vertrete ihre Mandanten vor Gerichten und Behörden. Dazu komme besonderes Branchen-Know-how in der Automobilindustrie.

Zinober ist Fachautorin bzw. -vortragende und hat gemeinsam mit Northcote.Recht-Anwältin Teresa Bogensberger das „Praxishandbuch Know-how und Geschäftsgeheimnisse“ (Linde) verfasst.

Die Statements