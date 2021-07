Binder Grösswang froh über ELSA Seal the Deal 2021

Moot Courts. Das Studenten-Team Alexandra Koller, Narges Mussawi und Nikita Bojovic gewann nach dem Juridicum nun auch im M&A-Bundesfinale. Betreuer Binder Grösswang freut sich.

Damit konnte zum sechsten Mal in Folge ein von Binder Grösswang Partner Markus Uitz und Rechtsanwalt Moritz Salzgeber betreutes Team die „ELSA Seal the Deal M&A Contract Competition“ für sich entscheiden, so die Kanzlei.

Der Bewerb ist eine von mehreren Disziplinen, zu den übrigen zählen u.a. Kartellrecht oder neuerdings Datenschutz/GDPR.

Der Wettbewerb

Bei den M&A Contract Competitions handelt es sich um simulierte M&A Transaktionen, bei denen Jus-Studierende als Vertreter fiktiver Parteien auf Basis einer gemeinsamen Sachverhaltsangabe und eines von den fiktiven Mandanten ausverhandelten Term Sheets einen Anteilskauf- und Abtretungsvertrag (SPA) entwerfen und diesen verhandeln.

Gefragt sind dabei sowohl Verhandlungsgeschick und -strategie wie auch juristische Kenntnisse. Die teilnehmenden Teams werden von verschiedenen Kanzleien betreut.