Deutscher Quantencomputing-Pakt mit Gleiss Lutz

IT in der Industrie. BASF, BMW, Infineon, Siemens, VW u.a. gründen das „Quantum Technology and Application Consortium“ (QUTAC). Gleiss Lutz berät Infineon.

Ein Gleiss Lutz-Team berät den Technologie-Konzern Infineon Technologies als Gründungsmitglied des Quantum Technology and Application Consortium (QUTAC).

In QUTAC haben sich die Unternehmen BASF, BMW Group, Boehringer Ingelheim, Bosch, Infineon, Merck, Munich Re, SAP, Siemens und Volkswagen zusammengeschlossen, um Quantencomputing auf die Ebene der großflächigen industriellen Anwendung zu heben, wie es heißt. Ziel des Konsortiums sei es, Anwendungen für das Quantencomputing zu identifizieren, zu entwickeln, zu erproben und zu teilen sowie Förderbedarf aufzuzeigen. Dabei soll es auch verschiedene Entwicklungsprojekte geben, sowohl innerhalb der jeweiligen Industrien wie auch branchenübergreifend.

Mit QUTAC soll die Grundlage für eine erfolgreiche Industrialisierung des Quantencomputings in Deutschland und Europa geschaffen werden, heißt es weiter. Die Ergebnisse werden auf der Plattform www.qutac.de veröffentlicht.

Die Infineon Technologies AG ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten. Seit der Übernahme der US-amerikanischenCypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

Die Beratungsteams

Das folgende Gleiss Lutz-Team berät Infineon Technologies bei der Gründung des Konsortiums: Adrian Bingel (Partner, Gesellschaftsrecht, Stuttgart), Matthias Sonntag (Partner, IP/IT, Düsseldorf) (beide Federführung), Mischa Krumm (IP/IT, Düsseldorf), Teresa Link (Gesellschaftsrecht), Moritz Holm-Hadulla (Partner), Christoph Stock (beide Kartellrecht, alle Stuttgart).

Aus der Rechtsabteilung von Infineon begleiten Stefanie Mösges (Senior Manager & Corporate Legal Counsel) und Dominik Kallweit (Vice President & Corporate Legal Counsel, beide Corporate), Uta Norstedt (Senior Manager & Corporate Legal Counsel, IP) und Cornelia Hörnig (Senior Director & Corporate Legal Counsel, Kartellrecht) die Gründung des Konsortiums.