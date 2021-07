Bauriese Porr: Prüfer Klemens Eiter wird neuer Finanzchef

Baukonzerne. Porr-Finanzvorstand Andreas Sauer legt seine Funktion zurück. Porr-CEO Karl-Heinz Strauss springt kurzfristig ein, BDO-Wirtschaftsprüfer Klemens Eiter folgt 2022.

Das börsenotierte Bauunternehmen Porr AG gibt bekannt, dass Andreas Sauer seine Funktion als CFO zurücklegt und aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 31.08.2021 als Mitglied des Vorstands der Porr AG ausscheide.

Seine Agenden werden interimistisch von Porr-CEO Karl-Heinz Strauss zusätzlich zu seinen Aufgaben als Unternehmenschef übernommen.

Der Nachfolger

Gleichzeitig gibt der Baukonzern bekannt, dass der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats in seiner gestrigen Sitzung Klemens Eiter (51) zum neuen CFO und Mitglied des Vorstands der Gesellschaft nominiert hat.

Eiter war bis zum Jahresabschluss 2019 für die BDO Austria GmbH als Abschlussprüfer der Porr tätig. Die entsprechenden Beschlüsse des Aufsichtsrats werden daher erst nach Ablauf der „Cooling-Off-Periode“ im April 2022 gefasst, heißt es weiter. Als Cooling-Off-Periode wird ein Zeitintervall verstanden, während der die Unvereinbarkeit bestimmter Aufgaben gegeben ist – hier die Funktion des Kontrollors (Wirtschaftsprüfers) und des Organs bei der zu prüfenden Gesellschaft.

Die Laufbahn

Klemens Eiter absolvierte das Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien und an der Wirtschaftsuniversität Wien und war seit 1996 in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung tätig. Seit 2009 war Klemens Eiter Managing Partner der BDO Austria GmbH und leitete zuletzt das Competence Center IFRS und das Branchencenter Bauwirtschaft.

Eiter gelte als Capital Market Expert mit umfangreichem Track-Record und verfüge über langjährige Erfahrung bei der Erstellung und Umsetzung von Transformationsprogrammen und der Business Optimierung. Eiter scheide als Partner der BDO Austria GmbH aus und sei nunmehr als selbständiger Berater auch für die Porr tätig.

Das Statement

„Wir gewinnen mit Klemens Eiter einen anerkannten Finanzexperten, der unser Unternehmen und die Branche sehr gut kennt“, so CEO Karl-Heinz Strauss: „Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bausektor sowie Kapitalmarkt-Expertise wird er die Porr in der weiteren Entwicklung bestens unterstützen“.

Aufsichtsrat und Vorstand bedanken sich bei Andreas Sauer für seinen Einsatz und die Begleitung der Porr in den letzten dreieinhalb Jahren und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg, heißt es in einer Aussendung.