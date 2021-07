Kreditauskunfteien: Experian übernimmt Credify

Bonitäts-Tools & Analytics. Informationsdienstleister Experian will sein Engagement in Österreich ausbauen und übernimmt den heimischen Informationsdienstleister Credify.

Laut den Angaben hat Experian jetzt die österreichische Credify Informationsdienstleistungen GmbH zu 100% übernommen. Bereits 2017 war Experian bei Credify mit einem Anteil von 60% eingestiegen. Credify bietet Identifikations- und Bonitätsauskünfte über Privatpersonen (B2C).

Experian mit Sitz in Dublin (Irland) ist ein globaler Anbieter von Informationsdienstleistungen, darunter Daten- und Analysetools zur Einschätzung von Kreditrisiken, Betrugsabwehr, gezieltem Marketing u.a.

Die neuen Ziele

Mit der vollständigen Übernahme von Credify reagiere Experian auf den Erfolg des Joint Ventures, der sämtliche Erwartungen übertroffen habe. In den zwei Jahren seit Einführung der ersten Produkte habe sich das Unternehmen als Marke gut etabliert. Sämtliche Credify-Gründer bleiben im Unternehmen, heißt es weiter. Albert Berger werde als Country Manager Austria die operative Verantwortung übernehmen.

Kai Kalchthaler, CEO von Experian DACH: „Wir hatten von Anfang an volles Vertrauen in das Credify-Team und den Ansatz des Unternehmens. Unser Ziel war es, eine echte Alternative zu den bestehenden Playern in Österreich aufzubauen.“ Nun werde man das existierende Plattformgeschäft im Bereich Risiko- und Fraud-Management, welches unter der Experian Austria GmbH firmiert, mit den Dienstleistungen der Credify enger verknüpfen. Zielsetzung sei es, Unternehmen aus den verschiedensten Branchen ein holistisches Angebot machen zu können.