Lehrgang Sportmanagement bei IfM in Salzburg

Salzburg. Sport ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig, er ist gesund – und er ist ein Business. Die Regeln soll ein neuer 6-tägiger Kurs den Teilnehmern näherbringen.

Der Lehrgang soll aktuelles Fachwissen für Jobs im Sportmanagement vermitteln, heißt es bei Veranstalter IfM Salzburg. Die Referentinnen und Referenten können auf einschlägige Erfahrung u.a. bei AC Milan oder auch bei der Verwaltung des Etats von Audi beim FC Bayern oder Alpha Tauri in der Formel 1 verweisen. Andere sind laut den Angaben Führungskräfte in Sportagenturen.

Die Themen

Vermittelt wird der Stoff durch Vorträge, die Besprechung von Beispielen und Gruppenarbeiten. Themenschwerpunkte sind laut Veranstalter:

Grundzüge des Sportmanagements

Personalführung im Sport

Finanzierung und Controlling

Sportmarketing und Märkte

Öffentlichkeitsarbeit im Sport

Projektmanagement und Sportevents

Athletenmanagement

Der Lehrgang startet am 12. Oktober 2021 und findet in Hotel Schloss Leopoldskron in Salzburg statt.