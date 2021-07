Exit von has.to.be um 250 Mio. Euro: Die Berater

Start-ups. Kunz Wallentin und Freshfields beraten beim Verkauf von Ladesoftware-Anbieter has.to.be an ChargePoint (USA). Der Exit hat ein Volumen von 250 Mio. Euro.

Das von Software-Entwickler Martin Klässner 2013 in Radstadt (Salzburg) gegründete Unternehmen has.to.be produziert Software-Lösungen für E-Ladestationen (E-Autos) und hat 125 Mitarbeiter in Österreich und Deutschland.

Der Verkauf von has.to.be sei mit einem Transaktionsvolumen von 250 Millionen Euro einer der bisher größten Exits eines in Österreich gegründeten Start-ups, heißt es bei Kanzlei Kunz Wallentin. Der Deal soll – vorbehaltlich der öffentlich-rechtlichen Genehmigungen – 2021 abgeschlossen werden. Der Kaufpreis werde teils in Cash, teils in Aktien bezahlt.

ChargePoint mit Sitz in Kalifornien notiert an der Wall Street und betreibe das weltweit größte Ladenetzwerk sowie weitere Infrastruktur für E-Mobilität. Die Ladesoftware von has.to.be wiederum sei mit allen Ladestationen in Europa technisch kompatibel. Darüber hinaus ist sie auch bei Ladestationen in Australien, Japan, Neuseeland und der Ukraine im Einsatz.

Die Berater