Tempo im Tunnel: Gebrüder Weiss hilft bei Hyperloop

Boring Company. Logistikdienstleister Gebrüder Weiss transportiert den Hyperloop-Roboter der ETH Zürich zum Wettbewerb die USA.

Als offizieller Logistikpartner unterstütze das österreichische Unternehmen Gebrüder Weiss das Forscherteam „Swissloop Tunneling“ der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Das ETH-Team beteiligt sich an der technischen Weiterentwicklung des Hochgeschwindigkeitsverkehrssystems Hyperloop.

Mit einem gesponserten Land- und Seetransport aus dem schweizerischen Dübendorf nach Las Vegas stelle Gebrüder Weiss sicher, dass sich das Forscherteam dort im September mit einem Hightech-Bohrroboter an dem Hyperloop-Wettbewerb beteiligen kann. Bei dem Wettkampf treten insgesamt 12 Teams an: Teilnehmer von bekannten technischen Hochschulen (Massachusetts Institute of Technology / MIT, Technische Universität München u.a.) ebenso wie Hobbyisten.

Mehr Tempo im Tunnel

Im Wettbewerb von Elon Musks Boring Company wird es darum gehen, einen Tunnel möglichst schnell und genau zu bohren. Hinter dem Projekt Hyperloop steht die Idee, Menschen und Güter über kürzere Strecken durch Tunnel unter oder über der Erdoberfläche in hoher Geschwindigkeit ans Ziel zu bringen.

Damit der Tunnelbau finanzierbar wird, müssen die erforderlichen Bohrroboter möglichst schnell, kompakt und automatisiert sein. Die von Elon Musk vorgegebenen Bedingungen für das wissenschaftliche Hightech-Wettrennen in Las Vegas sind herausfordernd. Referenz für den Vortrieb ist das Kriechtempo einer Schnecke, das beim Bohren möglichst übertroffen werden soll.

