Andrea Dissauer wird EHL-Geschäftsführerin

Die gebürtige Steirerin Dissauer werde die EHL Immobilien Management GmbH (die Hausverwaltungs-Einheit innerhalb der EHL-Gruppe) in Zukunft gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Bruno Schwendinger leiten. Dissauer begann ihre Tätigkeit in der EHL-Gruppe vor 19 Jahren und war in den letzten fünf Jahren für den Bereich Asset Management zuständig.

Die EHL Immobilien Management GmbH verwaltet laut den Angaben Immobilien mit einer Gesamtnutzfläche von rund 2,1 Mio. m². Das Portfolio umfasst Wohnimmobilien, Büro- und Einzelhandelsobjekte sowie Hotels. Der geographische Schwerpunkt liegt im Großraum Wien. Mit Büros in Salzburg, Graz und Kärnten werden auch die Bundesländermärkte abgedeckt.

