Neues Buch: Radikale Markenfokussierung

So bringen Sie Ihre Marke auf Erfolgskurs

Was macht eine starke Marke so besonders? Wie nutzt man eine Marke als ein strategisches Instrument zur Unternehmensführung? Wie gelingt es im heutigen Umfeld eine starke Marke aufzubauen?

Positionierungsexperte Michael Brandtner liefert in diesem Buch eine radikale Anleitung zum Markenerfolg im digitalen Hyperwettbewerb. Direkt, oft auch kontroversiell, aber immer auf dem Punkt, zeigt er anhand vieler Praxisbeispiele auf, was die Sieger von den Verlierern unterscheidet und wie Unternehmen ihre Marken so fokussieren, dass sie einen fixen Platz in den Köpfen ihrer Zielgruppen einnehmen.

Mehr Infos unter:

Radikale Markenfokussierung (Linde Verlag)

>>> Weiter >>>

(Werbung)