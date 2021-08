Rainer Schamberger wird Eurogroup-Geschäftsführer

Managementberater. Ex-PSA-Chef Rainer Schamberger wird Geschäftsführer von Eurogroup Consulting Österreich. Im Fokus sind Finanzbranche und Händler.

Schamberger hat im August 2021 sein neues Amt als Geschäftsführer bei Eurogroup Consulting GmbH Österreich angetreten, so eine Aussendung: Der promovierte

Informatiker verfüge über langjährige internationale Erfahrung und Expertise im Finanzsektor, insbesondere im Payments und Digitalisierungs-Umfeld. Geografisch werde sein Fokus auf dem D-A-CH Raum für Banken, Versicherungen und Händler liegen.

Schamberger war Geschäftsführer des Serviceunternehmens PSA Payment Services Austria für die österreichischen Banken und hat zuvor u.a. Erfahrung bei Sparkassen, Raiffeisen, Bawag-Gruppe, T-Systems und Sberbank Europe gesammelt. Zuletzt war er Chief Marketing Officer (CMO) bei Bankart, einem neuen Payment Hub-Unternehmen in sechs Ländern im adriatischen Raum.

Eurogroup hat aktuell laut den Angaben rund 80 ManagementberaterInnen in Frankfurt/Main und Wien. Man ist Mitglied von nextcontinent – einem internationalen Beratungsnetzwerk mit ca. 7600 Mitarbeitern an 73 Standorten in 42 Ländern.

Die Statements