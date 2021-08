RHI-Magnesita holt sich grünen Kredit mit ING

Nachhaltigkeit. ING Wholesalebanking koordiniert einen ESG-gebundenen Kredit für den Feuerfest-Konzern RHI Magnesita.

Damit fungiere die Großkundensparte der ING erneut als Nachhaltigkeitskoordinator für ein großes österreichisches Unternehmen, heißt es. Speziell in Österreich und Deutschland sieht sich die ING in den letzten Jahren bei maßgeschneiderten Finanzierungslösungen dieser Art in einer Vorreiterrolle.

Die Finanzierung

RHI Magnesita ist Weltmarktführer in der Feuerfestindustrie und hat für seine Nachhaltigkeitsbestrebungen u.a. im EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating „Gold“ erhalten. Nun habe RHI die Ziele noch höher gesteckt und mit der Finanzierung verknüpft: Konkret sind laut ING bestehende Kreditfazilitäten in Höhe von 200 Mio. US-Dollar (knapp 167 Mio. Euro) und 600 Mio. Euro an die Entwicklung des EcoVadis ESG Ratings gebunden worden.

ESG steht dabei für Environment, Social, Governance (Umwelt, Soziales, Gute Unternehmensführung). Je besser das Rating, desto günstiger werde der Zinssatz.

Die Statements