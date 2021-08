Hantusch-Taferner wird Country Managerin von Codecool

Wien. Sigrid Hantusch-Taferner (47) wird Country Managerin des Edu-Tech-Start-ups Codecool Österreich.

Die E-Learning-Spezialistin Sigrid Hantusch-Taferner tritt ihren neuen Job im September 2021 an. Sie verfüge über rund zwölf Jahre Erfahrung im Bildungs- und E-Recruitingbereich. Zuvor war sie als Head of Sales bei Create.21st century, bei Microsoft Österreich und Monster Austria tätig.

Als Country Managerin verantworte Hantusch-Taferner den Ausbau und die weitere Entwicklung von Codecool in Österreich. So soll sie den Ausbau der Kursangebote im kürzlich eröffneten neuen Codecool-Campus in Wien vorantreiben, hier sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre bis zu 300 Absolventinnen und Absolventen jährlich ausgebildet werden.

Zuletzt war sie laut den Angaben als Head of Sales bei Create.21st century in den Bereichen E-Recruiting, Onboarding und Führungskräfteentwicklung mit Fokus auf E-Learning und Blended-Learning-Maßnahmen – eine Kombination aus Präsenz- und Online-Kursen – verantwortlich.

Die Statements