Europa Capital: Zwei Joint Ventures mit Gleiss Lutz

Immobilienfonds. Kanzlei Gleiss Lutz begleitet Europa Capital bei der Gründung von Joint Ventures mit Skjerven und Cromwell Property.

​Ein Gleiss Lutz-Team hat den europaweit tätigen Immobilieninvestor

Europa Capital bei der Gründung von zwei Joint Ventures beraten.

Gemeinsam mit dem auf Wohnimmobilien spezialisierten und in Berlin

ansässigen Asset Manager Skjerven Group gründete Europa Capital ein

Joint Venture, das auf Investitionen im Berliner Wohnimmobilienmarkt

abziele. Angestrebt werde der Erwerb eines breiten Portfolios von

Wohnimmobilien in und um Berlin mit kurz- bis mittelfristigen

Wertsteigerungsmöglichkeiten in einem Gesamtwert von rund 150 Millionen

Euro.

ansässigen Asset Manager Skjerven Group gründete Europa Capital ein Joint Venture, das auf Investitionen im Berliner Wohnimmobilienmarkt abziele. Angestrebt werde der Erwerb eines breiten Portfolios von Wohnimmobilien in und um Berlin mit kurz- bis mittelfristigen Wertsteigerungsmöglichkeiten in einem Gesamtwert von rund 150 Millionen Euro. Zusammen mit dem in Australien, Neuseeland und Europa tätigen

Immobilieninvestor Cromwell Property Group gründete Europa Capital ein

Logistik-Joint Venture. Das Joint Venture soll deutschlandweit

Logistikimmobilien und -portfolios erwerben. Der Zielwert des

Logistik-Joint Ventures beträgt laut den Angaben 150 Millionen Euro.

Der Klient und das Beratungsteam

Europa Capital ist in London ansässig, hat seit 1995 insgesamt 13

Immobilienfonds aufgelegt und sich dabei in etwa 130 Transaktionen

mit 12,5 Milliarden Euro in 21 europäischen Ländern engagiert.

Folgendes Team von Gleiss Lutz war für Europa Capital tätig: Johannes Niewerth (Partner, Federführung, Hamburg), Jonas Rybarz (Counsel), Fabienne Mochow (beide Berlin), Lesley Milde (Hamburg, alle Real Estate/M&A), Christian Hamann (Partner, Berlin), Manuel Klar (München, beide Datenschutz), Marc Ruttloff (Partner), Daniel Couzinet (beide Stuttgart, beide Öffentliches Recht/Verfassungsrecht).