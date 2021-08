Einbruch in Wohnwagen – D.A.S. hilft!

Egal, wo und in welcher Lebenslage – die D.A.S. Rechtsschutz AG kümmert sich um Ihre Rechtsprobleme. Die solide Basisabsicherung, D.A.S. Start-Rechtsschutz Privat, können Sie nach Bedarf mit der WohnWelt, ArbeitsWelt, FamilienWelt und VerkehrsWelt ergänzen. So sind Sie in den Bereichen geschützt, in denen Sie geschützt sein müssen.



Von der Absicherung Ihrer VerkehrsWelt hat zum Beispiel die D.A.S. Kundin Charlotte S. profitiert. Sie und ihr Partner lieben es nämlich Campingurlaub in ihrem Wohnmobil zu machen. Bei ihrem letzten Urlaub in Österreich hatten sie aber leider Pech und in ihren Wohnwagen wurde eingebrochen: Bargeld und Elektrogeräte gestohlen, Möbel beschädigt.

Als Frau S. den Schaden bei ihrer KFZ-Versicherung meldete, weigerte sich diese, den vollen Schaden zu bezahlen. Dem Paar wird vorgeworfen, das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versperrt zu haben.

Rasche Lösung dank der D.A.S. Direkthilfe®

Zum Glück war Charlotte S. umfassend mit dem D.A.S. Rechtsschutz abgesichert. Die Juristen des D.A.S. RechtsService boten ihr an, die Sache mit der D.A.S. Direkthilfe® außergerichtlich und ohne Anwalt zu klären. Wegen der Aussicht, ohne einen Gerichtstermin und einen langwierigen Prozess auszukommen, entschied sich Frau S. für diese Problemlösung.

Die D.A.S. eigenen Juristen kümmerten sich persönlich um die Angelegenheit und setzten sich mit der Kaskoversicherung in Verbindung. Dank ihres Verhandlungsgeschicks konnte der Rechtskonflikt ohne weitere Verzögerungen aus der Welt geschafft werden.

Streitigkeiten mit Versicherungen sind häufig

In ihrem D.A.S. Privat-Rechtsschutz mit VerkehrsWelt hat Charlotte S. auch Streitigkeiten mit KFZ-Versicherungen abgedeckt. So konnte ihr in dieser misslichen Lage schnell geholfen werden. Dank der D.A.S. Direkthilfe® war für die Lösung nicht einmal ein Anwalt oder Gericht notwendig. Die D.A.S. eigenen Juristen kümmerten sich persönlich um die Klärung des Falls. Das hat Zeit und Nerven gespart.

